Общие сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») по итогам III квартала 2019 года выросли на 5% по сравнению со II кварталом и в целом за девять месяцев 2019-го превысили 14,5 млрд рублей, следует из релиза страховщика.



«Объем страховых выплат «Капитал Life» по НСЖ за девять месяцев превысил 3,3 млрд рублей (выплаты получили более 14 тыс. клиентов)... Общие выплаты компании составили 17,9 млрд рублей. За девять месяцев компания совершила выплаты более 68 тыс. клиентов по накопительному, инвестиционному и рисковому страхованию», — отмечается в сообщении.

Максимальная выплата «Капитал Life» по дожитию НСЖ в III квартале составила 3 млн рублей и была осуществлена клиенту в Москве по завершению пятилетнего договора. Крупнейшая выплата компании по ИСЖ за данный период превысила 32 млн рублей. Максимальная выплата компании по рисковому страхованию превысила 3,7 млн рублей, заключили в СК.