Изменения по вкладам за 15 ноября: Московский Кредитный Банк, Нефтепромбанк, Внешфинбанк, Москоммерцбанк, НБД-Банк, Саровбизнесбанк.

МКБ понизил ставку по вкладу «МЕГА Онлайн»

Московский Кредитный Банк снизил ставку по вкладу «МЕГА Онлайн». Изменения коснулись сроков от 31 до 36 месяцев и минимальной суммы от 2 млн рублей. Процентная ставка составляет 7% годовых (вместо 7,2%). По вкладу возможны дополнительные взносы. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет. Депозит открывается через интернет-банк или мобильное приложение.

Нефтепромбанк понизил ставки по вкладам в долларах

Доходность депозита «КАПИТАЛьный+» составит 0,2—1,3% годовых (прежде — 0,2—1,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«ГАРАНТированный+» открывается под 0,1—1,1% годовых (ранее — под 0,1—1,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма депозитов — 500 долларов. Сроки: 31, 91, 181, 367 и 730 дней. Дополнительные взносы по ним не предусмотрены.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «ПРИБЫЛЬный».

Внешфинбанк снизил ставки по рублевым вкладам

Депозит «Стабильность» (от 5 тыс. рублей на 92, 182 и 350 дней) открывается под 6,1—6,3% годовых (вместо 6,8—7%). Доходность «Надежного» (от 1 тыс. рублей на 32 дня) составляет 6,7% (вместо 7,1%), а «Приоритет» (от 1,5 млн рублей на 92 дня) — 6,8% годовых (вместо 7,2%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Оптимальный» (от 10 тыс. рублей на 350 дней) оформляется под 6% годовых (ранее — под 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

По всем вкладам, кроме депозита «Стабильность», предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

Москоммерцбанк понизил ставки по вкладам

«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) в рублях открывается под 4—6,4% (ранее — под 4,5—7,15%), в долларах — под 0,15—1,25% годовых (прежде — под 0,15—1,65%), а «На выгодных условиях» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов) — под 3,5—6% в рублях (ранее — под 4—6,75%) и под 0,1—0,95% годовых в долларах (прежде — под 0,1—1,35%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) в рублях привлекается под 3,5—6% (ранее — под 4—6,75%), в долларах — под 0,1—1,15% годовых (вместо 0,1—1,55%), а «На льготный условиях» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов) — под 3,25—5,75% в рублях (вместо 3,75—6,5%) и под 0,1—0,85% годовых в долларах (прежде — под 0,1—1,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Сроки всех депозитов составляют 31, 91, 181, 367, 547 и 730 дней.

«На высоте» (от 50 тыс. рублей, 100 тыс. долларов на 367 дней) оформляется под 5,4% в рублях (вместо 5,9%) и под 0,75% годовых в долларах (вместо 1%). Возможны расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Пополнять можно вклады «На выгодных условиях», «На льготных условиях» и «На высоте».

НБД-Банк предлагает открыть сезонный вклад «Новогодний»

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки: четыре, шесть, девять месяцев и один год. При выплате процентов по окончании срока доходность вложения составит 5,75—6,25%, ежемесячно — 5,5—6% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Предложение действительно в период с 15 ноября 2019 года по 31 января 2020-го.

Саровбизнесбанк снизил ставки по вкладам

«Стабильный» (от 1 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) размещается под 5,6—6,1% (ранее — под 5,9—6,4%), а «Праздник онлайн» (от 30 тыс. рублей на четыре месяца) — под 6,15% годовых (вместо 6,5%). По обоим вкладам проценты выплачиваются в конце срока.

«Благополучный» (от 1 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) можно открыть под 4,9—5,3% годовых (ранее — под 5—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады «Праздник онлайн» и «Благополучный» можно пополнять.