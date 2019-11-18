«Яндекс» пригласил в совет директоров Фонда общественных интересов представителей университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения, говорится в сообщении компании.

Пять из них — представители ведущих российских вузов: ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО. Трех независимых директоров представят негосударственные организации: РСПП, Школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы. В совет фонда также войдут руководители компании: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров «Яндекса»: проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора «ВТБ Капитал» Алексея Яковицкого.

По словам генерального директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа, новая структура создается такой, чтобы это строение простояло многие годы. Важно, чтобы структура, с одной стороны, соответствовала общественным интересам, а с другой — не мешала компании развивать бизнес в стране и за рубежом, пояснил он.

Совет директоров «Яндекса» предложил изменить структуру управления компанией Держателем «золотой акции» является Сбербанк.

Как сообщалось ранее, совет директоров «Яндекса» на внеочередном собрании принял решение изменить структуру управления компанией и переместить «золотую акцию» в новую некоммерческую структуру — Фонд общественных интересов.