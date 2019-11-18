«Яндекс» оценил свои затраты на возможные изменения в структуре корпоративного управления, которые в том числе подразумевают создание специального Фонда общественных интересов, в 12 млн долларов. Об этом говорится в материалах компании, подготовленных к внеочередному собранию акционеров 20 декабря.



«Совокупные сборы и расходы, которые мы ожидаем понести в связи с предложенной реструктуризацией, оцениваются примерно в 12 млн долларов», — говорится в сообщении компании.

Совет директоров «Яндекса» 18 ноября рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые в том числе подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать «золотую акцию» Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления.

В него переведут приоритетную акцию компании, что даст новой структуре право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в «Яндексе» (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV. Новый фонд «Яндекса» выдвинет в качестве членов совета директоров компании проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова и гендиректора компании «ВТБ Капитал» Алексея Яковицкого.