Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает «Коммерсант» . Как указано в пояснительной записке, при реализации своих полномочий «должностные лица ФССП столкнулись с трудностями по истребованию информации и документов», необходимых для рассмотрения обращений граждан по закону о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).

Наиболее часто отказы поступают от операторов связи. Поэтому Минюст предлагает внести изменения в закон «О связи» и обязать операторов предоставлять ФССП данные по запросу.

Впрочем, операторы связи утверждают, что даже в случае принятия законопроекта вопрос правомерности запроса остается открытым.

Также в Минюсте считают целесообразным предоставить ФССП возможность запрашивать титульную и основную части кредитной истории, «а также сведения в отношении источника формирования кредитной истории, приобретателя права требования дополнительной части кредитной истории».

Эксперты считают, что предоставление ФССП подобных полномочий должно облегчить работу службы.