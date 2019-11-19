Банковская система продемонстрировала свою готовность к переходу на проектное финансирование в строительстве, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Было очень много опасений, что реформа создаст большие проблемы для застройщиков. Одним из основных опасений было то, что банковская система не готова. Но банковская система продемонстрировала свою готовность, готовность с точки зрения достаточности капитала и потенциала расширения кредитования, и наличия компетенций, и наличия, соответственно, необходимой инфраструктуры, продуктовая линейка разработана», — сказала представитель ЦБ.

«Уже открыто кредитных лимитов на 682 миллиарда рублей, что соответствует тому размеру задолженности, который был у строительного сектора перед банками до момента перехода на проектное финансирование», — отметила зампред регулятора.

По словам Ольги Поляковой, всего на данный момент 94 банка уполномочены работать с эскроу-счетами. Из них только 37 заявили ЦБ о своей готовности вести такую работу. «Их вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности наших застройщиков по финансированию строительства», — отметила представитель Банка России.

По данным ЦБ, на 5 ноября открыто 25,1 тыс. эскроу-счетов, на них депонировано 79,7 млрд рублей. Около 900 эскроу-счетов уже раскрыто, 1,6 млрд рублей перечислены с них застройщикам или на погашение кредитов.

Напомним, с 1 июля застройщики обязаны были перейти на финансирование строительства через счета-эскроу. Однако исключение было сделано для тех, кто успел возвести объект на 30% и продать больше 10% площадей. В ЦБ признавали, что переход на эскроу приведет к удорожанию недвижимости и ипотеки.

