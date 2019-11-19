Московский Областной Банк с 19 ноября 2019 года ввел новый вклад «Чемпион» и снизил ставки по депозитам.

Новый депозит «Чемпион» открывается на 185 дней. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Процентные ставки составляют 6,5—6,7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Гарантированный доллар» (от 50 долларов на 120 дней) составит 0,75% годовых (вместо 1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Персональный» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов на 365 дней) в рублях оформляется под 6% (вместо 6,5%), в долларах — под 1,5% годовых (ранее — под 2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Новый Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов на 366 дней) в рублях привлекается под 6,25—6,75% (прежде — под 6,75—7,25%), в долларах — под 1,5—1,7% годовых (вместо 2—2,2%), а «Стабильный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов на 365 дней) — под 4,85—5,25% в рублях (ранее — 5,35—5,75%) и под 0,75—1,1% годовых (прежде — под 1,25—1,6%) в долларах. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.