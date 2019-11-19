Вопрос о компенсациях российским авиакомпаниям дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин в 2018 году перенесен на следующий год, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

«Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их [выплаты] в этом году, — пояснил Юрчик, чьи слова приводит ТАСС. — Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год».



Также рассматривается вопрос о выплате компенсаций частями, добавил замминистра.

В прошлом году авиакомпании заявили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать им часть убытков разовой выплатой в размере 22,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2019 года выделить средства из резервного фонда правительства для компенсации авиакомпаниям дополнительных расходов на топливо. Вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом 19 ноября заявил, что правительство работает над исполнением поручения и будет добиваться компенсаций для перевозчиков.



Также по поручению президента с августа введен демпфирующий акциз для производителей авиакеросина, по которому они могут компенсировать часть затрат из бюджета, если стоимость керосина превышает 48,3 тыс. рублей за тонну.