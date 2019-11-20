Международный Коммерческий Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Осенняя симфония» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) составит 5,6% годовых (вместо 6,75%).

«Доходный» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов на 181 день, один год и один день, два года и один день) в рублях открывается под 5,15—6,05% (ранее — под 5,55—6,8%), в долларах — под 0,65—1,3% годовых (вместо 0,65—1,5%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Классический» (от 10 тыс. рублей, 400 долларов на 31, 91, 181 день, один год и один день, два года и один день) процентные ставки по вкладам в рублях составляют 4—5,65% (ранее — 4—6,75%), в долларах — 0,1—1,15% годовых (прежде — 0,1—1,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.