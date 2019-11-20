Росбанк понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «150 лет надежности» в рублях составит 4,6—5,3% (ранее — 4,6—5,8%), в долларах — 0,1—0,8% годовых (вместо 0,3—1%). В рублях срок депозита — три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев, в долларах — шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить депозит «Пополняемый» в рублях можно под 3,4—4% (ранее — под 3,6—4,4%), в долларах — под 0,1—0,4% годовых (вместо 0,2—0,5%). В рублях депозит открывается на три, шесть, девять, 12, 18 месяцев, а в долларах — на девять, 12 и 18 месяцев. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма депозитов — 15 тыс. рублей или 500 долларов.

По депозиту «Управляемый» (от 50 тыс. рублей, 2 тыс. долларов на 12 и 18 месяцев) процентная ставка составляет 3,3% в рублях (вместо 4%) и 0,1—0,2% годовых в долларах (вместо 0,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Прогрессивный» (от 500 тыс. рублей на один год) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 5,45% (ранее — 6%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Пополнять можно вклады «Управляемый» и «Пополняемый».