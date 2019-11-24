Большинство россиян ищут скидки и любят распродажи. Таковы данные исследования Райффайзенбанка.
«Большинство россиян участвуют в программах лояльности розничных сетей. 81% пользуются программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви. В Москве и Санкт-Петербурге заметно больше доля людей, вовлеченных в программы скидок в категориях «Продукты питания», «Красота», «Развлечения» и «Туризм», — говорится в релизе.
Как отметили в Райффайзенбанке, россияне внимательно относятся к выбору товаров и услуг. Так, если речь идет о товарах повседневного спроса, то 41% респондентов изучают основные параметры, 39% совершают покупки в этой категории быстро, вероятно, ориентируясь на бренд. При покупке бытовой техники подавляющее большинство (81%) опрошенных тщательно изучают информацию о товаре. «При выборе финансового продукта всю возможную информацию изучают 93% опрошенных. Подарки также предварительно выбирают — 73% опрошенных заявили, что покупают их заранее», — заключили в банке.
В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из городов с населением от 100 тыс. человек.
|
Россия
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Города-миллионники
|
500 тыс. — 1 млн жителей
|
300—500 тыс. жителей
|
100—400 тыс. жителей
|
Продукты питания
|
81%
|
88%
|
85%
|
76%
|
83%
|
75%
|
Одежда и обувь
|
53%
|
57%
|
55%
|
50%
|
51%
|
52%
|
Красота
|
24%
|
31%
|
28%
|
24%
|
18%
|
22%
|
Развлечения
|
18%
|
25%
|
20%
|
14%
|
17%
|
13%
|
Туризм
|
6%
|
12%
|
4%
|
4%
|
3%
|
5%
|
Дом и техника
|
31%
|
32%
|
31%
|
34%
|
28%
|
31%
|
Спорт
|
13%
|
15%
|
13%
|
12%
|
11%
|
13%
|
Авто, транспорт
|
19%
|
25%
|
18%
|
17%
|
15%
|
19%
|
Товары для детей
|
26%
|
26%
|
26%
|
28%
|
21%
|
28%
|
Образование
|
3%
|
3%
|
3%
|
3%
|
1%
|
5%
|
Медицина
|
23%
|
18%
|
25%
|
23%
|
22%
|
27%
|
Не пользуюсь
|
9%
|
7%
|
9%
|
11%
|
7%
|
9%