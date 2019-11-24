Большинство россиян ищут скидки и любят распродажи. Таковы данные исследования Райффайзенбанка.

«Большинство россиян участвуют в программах лояльности розничных сетей. 81% пользуются программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви. В Москве и Санкт-Петербурге заметно больше доля людей, вовлеченных в программы скидок в категориях «Продукты питания», «Красота», «Развлечения» и «Туризм», — говорится в релизе.

Как отметили в Райффайзенбанке, россияне внимательно относятся к выбору товаров и услуг. Так, если речь идет о товарах повседневного спроса, то 41% респондентов изучают основные параметры, 39% совершают покупки в этой категории быстро, вероятно, ориентируясь на бренд. При покупке бытовой техники подавляющее большинство (81%) опрошенных тщательно изучают информацию о товаре. «При выборе финансового продукта всю возможную информацию изучают 93% опрошенных. Подарки также предварительно выбирают — 73% опрошенных заявили, что покупают их заранее», — заключили в банке.



В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из городов с населением от 100 тыс. человек.

