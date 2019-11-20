Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко с тем, чтобы правительство ускорило направление в Госдуму своего отзыва на законопроект о расширении числа субъектов, включенных в систему страхования вкладов, и увеличении страхового возмещения по вкладам физлиц в ряде случаев, ранее внесенный депутатами.

«Александр Юрьевич, мы можем вас попросить, чтобы правительство ускорило нам передачу отзыва, который, как наш коллега [Аксаков] сказал, уже подготовлен, и чтобы вы его направили в адрес Госдумы с тем, чтобы рассмотрели до конца года этот законопроект. Насколько я знаю, ЦБ поддерживает такие предложения», — сказал Володин.

Он напомнил, что следующая неделя в работе Госдумы — региональная, и выразил пожелание, чтобы за это время отзыв поступил в Госдуму «с тем, чтобы до конца года рассмотреть этот законопроект». «Его ждут и граждане, и благотворительные фонды, и те, кто получил наследство, но эти средства оказались в проблемных банках», — отметил Володин.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект находится в правительстве и уже подготовлен положительный отзыв.