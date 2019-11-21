Банк «Восточный» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта.

Так, доходность депозита «Восточный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 732 и 1 097 дней) составит 5,45—7% годовых (вместо 5,75—7,3%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Сберкнижка» (от 30 тыс. рублей) открывается под 5,3—6,4% (ранее — под 5,6—6,7%), а «Практичный» (от 100 тыс. рублей) — под 4,8—6,1% годовых (прежде — под 5,1—6,4%). Срок депозитов — от 181 до 731 дня. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. Предусмотрены дополнительные взносы.