Чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам в октябре стал минимальным с начала 2019 года — 0,9% за месяц, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора в январе — октябре 2019 года». Замедление темпов роста розничного кредитования регулятор связывает с введением показателя долговой нагрузки (ПДН) и завершением крупной сделки по секьюритизации ипотечных кредитов.

В целом темпы роста розничного кредитования составили 15,9% за десять месяцев 2019 года по сравнению с 18,7% за аналогичный период 2018-го.

Напомним, с 1 октября банки обязаны рассчитывать ПДН заемщика. По кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой установлены повышенные коэффициенты риска. Эта мера была призвана охладить рост необеспеченного потребкредитования. Темпы роста необеспеченного кредитования снижались с мая, но все равно оставались на достаточно высоком уровне — 17,5% за январь ­— сентябрь 2019 года против 16,9% за тот же период предыдущего года.

Банк России признает, что в качестве побочного эффекта от введения ПДН может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания необеспеченных кредитов. Это связано с тем, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты. «Но в долгосрочной перспективе это перекроется существенным позитивным эффектом от данных мер», — говорится в материале ЦБ.

Банковский сектор РФ заработал за десять месяцев 1,7 трлн рублей
Банковский сектор РФ заработал за десять месяцев 1,7 трлн рублей

За весь 2019 год прибыль сектора, по оценкам ЦБ, может составить примерно 1,9 трлн рублей.