Связь-Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Успешный» составит 6,45% (вместо 7%), а «Надежный» — 6,35% годовых (вместо 6,9%). Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Срок — 367 дней.

«Максимальный доход» (на 31, 91, 181, 367 и 730 дней) открывается под 4,5—6,1% годовых (ранее — под 4,5—6,6%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 5,18—5,7% (ранее — под 5,18—5,98%), «Пополняемый доход» (на 181, 367 и 730 дней) — под 5,15—5,4% (прежде — под 5,6—5,8%), а «Управляемый доход» (на 181, 367 и 730 дней) — под 4,7—5% годовых (вместо 5,1—5,35%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов «Максимальный доход», «Ежемесячный доход», «Пополняемый доход» и «Управляемый доход» составляет 30 тыс. рублей.

По вкладу «Коллекция Классик» (на 91, 181, 367, 730 дней) процентные ставки составляют 5,3—6,25% годовых (прежде — 5,3—6,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Коллекция Элит» (на 181, 367 и 730 дней) привлекается под 5,45—5,95% (прежде — под 5,8—6,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Коллекция Люкс» (на 181, 367 и 730 дней) открывается под 4,75—5,1% годовых (вместо 5,15—5,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов «Коллекция Классик», «Коллекция Элит» и «Коллекция Люкс» — 3 млн рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Управляемый доход», «Пополняемый доход» и «Коллекция Люкс».