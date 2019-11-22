Банк России установил факты манипулирования рынком паев ЗПИФ недвижимости «Аршин» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Диана» на организованных торгах в период с 27 августа 2014 года по 27 июня 2016 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

Установлено, что рынок организованных торгов паями сформирован за счет сделок клиентов российских профессиональных участников рынка ценных бумаг: ООО «Агро-Капитал», ПАО «Монтаж», ООО «Тепло-сервис», ООО «ОЗП».

В ходе проверки выявлены многочисленные связи между участниками рынка паев и управляющей компанией, отмечают в ЦБ. Кроме того, участники рынка паев и связанная с ними оценочная компания также вводили в заблуждение участников рынка паев и искажали стоимость имущества фонда как при его формировании, так и в процессе обращения паев на организованных торгах.

Банк России установил, что участниками рынка паев заключались сделки с паями по предварительному соглашению на основании встречных заявок с совпадающими параметрами цены и объема, что обеспечивало формирование и поддержание стоимости паев на организованных торгах. Кроме того, сделки участников рынка паев привели к существенным отклонениям параметров торгов паями в вышеуказанный период.

По закону № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком…» действия ООО «Агро-Капитал», ПАО «Монтаж», ООО «Тепло-сервис» и ООО «ОЗП» квалифицируются как манипулирование рынком паев. Таким образом, данными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 указанного закона, заключает Центробанк.



Регулятор направил предписания ООО «Агро-Капитал», ПАО «Монтаж», ООО «Тепло-сервис» и ООО «ОЗП» в целях недопущения совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.