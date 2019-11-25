Банк России может получить полномочия применять «неформальные способы» для выявления и привлечения конечных собственников — бенефициаров финансовых компаний к субсидиарной ответственности, соответствующий законопроект находится в стадии подготовки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках конференции НАУФОР и Мосбиржи «Розничный инвестор».

«У Банка России должно быть полномочие по использованию неформальных способов оценки реальных бенефициаров, реальных контролирующих лиц во всех финансовых организациях. Это необходимо для того, чтобы применять обеспечительные меры в ускоренном порядке, чтобы ограничить вывод активов, средств, и привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц соответствующей финансовой организации», — пояснил он, добавив, что сейчас применяется формальный подход, когда реальных собственников достаточно сложно привлечь к ответственности.

Аксаков отметил, что данную инициативу поддерживают в Минфине и Центробанке и в случае реализации она коснется банков, страховых компаний и остальных профессиональных участников рынка. Изменения могут быть также внесены в закон о Центральном банке и в ряд других нормативных актов, связанных с привлечением к ответственности.

По словам главы думского комитета, вопрос наделения ЦБ дополнительными полномочиями был поднят в рамках обсуждения проблемы уклонения некоторых страховых компаний от перечисления средств в компенсационный фонд.

«Массовым инвестором розничным у нас были участники долевого строительства — дольщики. Ежегодно до 2 триллионов рублей наши граждане вкладывали в жилищное строительство, ну и вы знаете все проблемы, которые с этим связаны. Некоторые страховые компании не перечисляют деньги в компенсационный фонд — одна быстро обанкротилась, чтобы не перечислять, очевидно, она и не собиралась этого делать и вывела активы, которыми могла бы пополнить этот фонд, используемый для дольщиков», — пояснил депутат.