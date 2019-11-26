Банк «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, отменил выплату купона по субординированному займу на 125 млн долларов, пишет РБК . Об этом сообщила компания SCI Finance B.V., выпустившая вечные субординированные еврооблигации банка. Ставка по бессрочным долларовым бумагам, которые банк размещал в том числе среди своих VIP-клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался дважды в год.

Речь идет о невыплате второго купона на общую сумму 6,25 млн долларов (около 400 млн рублей). Держателями облигаций «Восточного» являются около 300 VIP-клиентов банка.

Пресс-служба «Восточного» сообщила, что банк направил держателям евросуборда уведомление об отмене. «У банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе», — отметили в «Восточном», уточнив, что «банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона».

Решение об отмене выплаты купонного дохода банк принял вскоре после завершения проверки ЦБ. В акте проверки регулятор указал на необходимость досоздания не менее 5 млрд рублей резервов, в том числе в корпоративном портфеле банка, сообщили источники издания. Итоговый объем резервов после рассмотрения возражений банка должен быть определен в предписании ЦБ.

СМИ: отчетность банка «Восточный» за август была скорректирована Аналитик Fitch Антон Лопатин поясняет, что либо банк постфактум скорректировал прибыль за август, либо не вся прибыль была признана самим Центробанком для расчета нормативов капитала.

По словам экспертов, субординированные облигации банков подразумевают повышенный риск, о чем должны знать инвесторы. В то же время для России это, возможно, первый случай, когда банк пользуется опцией отмены выплаты купона. Невыплата купона уменьшит расходы банка, увеличит финансовый результат и, как следствие, позитивно отразится на величине собственных средств, отмечают эксперты.

По итогам девяти месяцев 2019 года банк, согласно отчетности по РСБУ, получил 750 млн рублей прибыли, которая была обеспечена высоким показателем III квартала. Банк заработал 2,5 млрд рублей неорганической прибыли в III квартале, объясняли такую динамику аналитики. Капитал банка за девять месяцев снизился на 14,7%, до 28,9 млрд рублей, объем средств клиентов сократился на 14%, до 186,4 млрд рублей. Активы банка упали на 15%, до 213,6 млрд рублей.