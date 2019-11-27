Число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут «Известия» . Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

Рост числа вакансий подтвердили в интернет-сервисах по поиску работы. Так, специалисты HeadHunter отмечают, что на конец 2016 года на сайте было опубликовано 344 тыс. вакансий, в 2017-м — 398 тыс., а в 2018-м — уже 559 тыс. Рост продолжился и в текущем году, но умеренный уровень конкуренции на рынке труда пока сохраняется. Рост спроса на новых сотрудников со стороны компаний подтвердили в сервисе «Работа.ру». Свободные места и соискатели по требуемым профессиям распределены по России очень неравномерно, что удлиняет процесс закрытия вакансий.

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тыс. рублей Самая высокая зарплата предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper.

Тенденция увеличения количества вакансий в 2019 году не является устойчивой, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, в октябре в стране было 1,7 млн вакансий (с учетом малого бизнеса). Это на 1% меньше, чем в том же месяце год назад. Число вакансий растет на фоне снижения безработицы. По данным Минтруда, в сентябре доходное занятие искали 4,6% экономически активного населения — это минимальный показатель за всю историю современной России.

По мнению экспертов, возросший спрос на трудовую силу может привести к ускоренному росту зарплат, но на практике эту тенденцию будет сдерживать нежелание руководства многих компаний увеличивать издержки. При этом нехватка кадров в краткосрочной перспективе может продолжить свой рост, полагают эксперты. Число вакансий повышается и благодаря расширению бизнеса российских компаний. Также немаловажный фактор — естественная убыль населения, старение кадров и, как следствие, недостаточный уровень профессионализма молодого поколения.