Наибольшие зарплаты предлагают соискателям в сфере IT в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября, составленный HeadHunter.

Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper, ведущему iOS-разработчику — от 300 тыс. рублей в месяц. Разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов, директору по управлению персоналом в IT-компании в Москве — от 200 тыс. рублей на руки, ведущему дизайнеру-консультанту — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Специалисту Senior GoDeveloper в Санкт-Петербурге заплатят от 180 тыс. до 220 тыс. рублей, внутреннему аудитору в Северной столице — от 170 тыс. до 200 тыс. рублей на руки, часовому мастеру — от 150 тыс. рублей.

В регионах тоже есть высокие зарплатные предложения. Например, в Екатеринбурге работодатель ищет программиста 1С на зарплату от 150 тыс. рублей на руки. В Новосибирске на аналогичную зарплату — финансового директора и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок. В Нижнем Новгороде — Front-end-разработчика на 120 тыс. рублей в месяц, в Туле — главного энергетика на 110 тыс.

По данным hh.ru, в ноябре на одну вакансию приходится в среднем (то есть по всем регионам и всем профобластям в целом) пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата в целом — 45 288 рублей.