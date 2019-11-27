Более половины переводов россиян по картам — переводы между своими счетами, около 20% — нерегулярные переводы своим близким на повседневные нужды. Об этом в своем исследовании сообщает Frank RG.

При этом оплата товаров и услуг из общей массы переводов составляет 16,7%.

Всего, как ожидает агентство, по итогам года объем переводов составит 38,3 трлн рублей, но при этом отмечается снижение темпов роста вдвое: с почти 41% в 2018 году до 17% в текущем. Переводы включают в себя использование банковских счетов, карт, счетов ЭДС, выдачу наличных и использование счетов мобильных телефонов.

Чаще всего при этом для переводов используют номер карты — 82%, реквизиты банковского счета — 72%, номер электронного кошелька — 72%, номер телефона — 59%. QR-коды и аккаунты в соцсетях и мессенджеры пока используют в примерно 10% случаев.

В 2020 году агентство ожидает, что рост рынка переводов между физлицами продолжится и составит около 10%. Банкам и платежным сервисам станет сложнее зарабатывать на переводах: сервисы все чаще разрешают бесплатное пополнение счета и устанавливают нулевые комиссии в пределах лимитов.