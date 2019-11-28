БКС Банк специально для собственников бизнеса запустил депозит «Сфера. Депозит для бизнесменов» со ставкой 7% годовых.

Предложением могут воспользоваться предприниматели для размещения личных средств сроком на 121 день. При желании депозит с повышенной ставкой можно продлить еще на четыре месяца. Для этого необходимо открыть расчетный счет ИП или ООО в банке «Сфера» (бренд БКС Банка для предпринимателей).

«БКС Банк реализует стратегию построения универсального цифрового банка с акцентом на развитие сервисов для предпринимателей. Уникальное предложение по депозиту «Сфера. Депозит для бизнесменов» ориентировано на поддержку предпринимателей, которые в ближайшее время станут клиентами нашего банка для предпринимателей «Сфера», — комментирует председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Оформить заявку на депозит можно онлайн как на сайте БКС Банка, так и на сайте «Сферы», а получить с курьером документы и карту для доступа к счету можно на следующий день.



Проценты по продукту «Сфера. Депозит для бизнесменов» выплачиваются каждый месяц или в конце срока по выбору клиента.

