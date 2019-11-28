Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, на 30 сентября 2019 года количество заемщиков МФО составило около 11 млн человек. «Это очень большие цифры. Рост составил почти 24% по количеству заемщиков с начала года», — заявил Чистюхин.

Зампред ЦБ пояснил, что это «свидетельствует о востребованности микрофинансовых займов».

МФО с начала года закрыли более 2 тыс. точек по выдаче займов По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, в общей сложности с начала года микрофинансовые организации сократили объем выдачи займов офлайн на 30%, при этом они нарастили объем выдачи онлайн-займов на 50%.

Как сообщил Владимир Чистюхин, портфель микрозаймов, выданных российскими микрофинансовыми организациями, с начала года увеличился более чем на 37 млрд рублей. На 30 сентября 2019 года портфель микрозаймов составил 201 млрд рублей.