Фора-Банк понизил ставки по рублевым вкладам.

Доходность «Сберегательного» составит 0,5—6% (ранее — 0,5—6,5%), а «Сберегательного Онлайн» — 1—6,7% годовых (прежде — 1,3—6,8%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней, два года.

«Перспектива» (от 25 тыс. рублей на три года) открывается под 6,5% годовых (вместо 7%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Комфортный» (от 2 млн рублей на 540 дней) оформляется под 5,7% годовых (вместо 6,2%). Проценты ежегодно капитализируются.

Доходность «Пенсионного» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня, один год, 540 дней) составит 3,5—5,5% годовых (до этого — 3,5—6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.