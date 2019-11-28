В отношении кредитных потребительских кооперативов в период с января по сентябрь 2019 года поступило 4,3 тыс. жалоб — на 34,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.

По его словам, основная тема жалоб на КПК — невозврат сбережений. За рассматриваемый период поступило 3,8 тыс. подобных жалоб, их доля выросла до 89%.

Доля обоснованных жалоб в общем объеме жалоб в отношении КПК в апреле — августе 2019 года составила 30,7%.

В свою очередь, заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин в интервью ТАСС заявил, что пик роста проблем с недобросовестностью кредитных кооперативов пройден.

«Мы не видим сейчас роста количества финансовых пирамид, в которые перерождаются действующие КПК. Более того, я считаю, что пик роста проблем с недобросовестной деятельностью КПК пройден», — сказал он.

Представитель ЦБ признал, что «случаи превращения в пирамиды еще возникают», но подчеркнул, что «между КПК и финансовой пирамидой нельзя ставить знак равенства». По его словам, «недобросовестные участники встречаются в разных сферах деятельности, в том числе в сфере кредитной кооперации».

«Мы разработали методику, которая позволяет выявлять признаки финансовой пирамиды на ранней стадии. Затем, если такие признаки есть, кооперативу запрещается привлекать новых пайщиков и материалы направляются в правоохранительные органы», — добавил Чистюхин.

ЦБ установил требования к размерам штрафов для КПК и сельскохозяйственных КПК Если ранее Банком России к конкретному КПК (сельскохозяйственному КПК) уже были применены меры за несоблюдение требований профильного законодательства, то другие меры за это же нарушение уже не применяются, кроме возможного исключения кооператива из СРО.

На вопрос о перспективах рынка кредитной кооперации он ответил, что «у кредитной кооперации, конечно, есть перспективы, все зависит от желания самих граждан объединяться в кредитные кооперативы».

«В некоторых странах уровень вовлеченности экономически активного населения в кооперацию очень и очень высок: например, в США — более 50%, а в Ирландии почти все экономически активное население состоит в том или ином кооперативе. В Европе кредитные кооперативы — это продвинутые экосистемы, со своими мобильными разработками, банкоматами, логистикой, магазинами. Многие начинают внедрять и использовать новые технологии (блокчейн, нейросети и т. п.)», — рассказал зампред ЦБ.

Он также напомнил, что в мировой практике есть такое понятие, как «кооперативные банки». «Если можно так выразиться, это следующий этап эволюции КПК. А кооперативные банки, в свою очередь, вносят большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса», — пояснил Чистюхин.

«Задача Банка России в том, чтобы кредитные кооперативы были прозрачны для своих членов и они могли самостоятельно и адекватно реагировать на риски, а не пассивно полагаться на честность директора кооператива. Для этого крайне важно повышать вовлеченность пайщиков в управление своими кооперативами, поднимать технологический уровень отрасли, создавать для этого механизмы и инструменты», — заключил он.

