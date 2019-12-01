Экспобанк со 2 декабря вводит вклад «Яркая зима». Он оформляется в рублях на 366 дней. Срок вклада разделен на три периода начисления процентов: с первого по 181-й день — 5,75%, с 182-го по 271-й день — 6,75%, с 272-го по 366-й день — 7,25%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 6,39%.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 10 млн рублей. Дополнительные взносы разрешены в первые 30 дней срока действия депозита. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора с 181-го дня (включительно) выплаченные проценты не пересчитываются. Выплата процентов осуществляется ежемесячно и в конце срока на текущий счет.

Оформить вклад можно в отделениях банка, а также через интернет-банк «EXPO-online».