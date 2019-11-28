В январе — октябре 2019 года в Банк России поступило 23,4 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг микрофинансовых организаций (МФО), что на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины из них (50,1%) связаны с процедурами взыскания просроченной задолженности. Об этом говорится в презентации, представленной на VIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: время взрослых решений» в Санкт-Петербурге, руководителем Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаилом Мамутой.

В рамках поведенческого надзора на рынке микрофинансирования наиболее часто Центробанк сталкивается с такими нарушениями, как взимание платы за дополнительные услуги без согласия заемщиков, начисление процентов с нарушением ограничений к их предельному размеру, непредоставление обязательной информации в БКИ.

Центробанк: число жалоб в отношении КПК выросло на 34% Основная тема жалоб на КПК — невозврат сбережений.

Если говорить о кредитных потребительских кооперативах, то наибольшая доля жалоб граждан (89%) за указанный выше период связана с невозвратом кооперативами их личных сбережений. При этом в январе — октябре 2018 года эта доля составляла только 66%. Общее количество жалоб также показало рост: с 3,2 тыс. жалоб до 4,3 тыс.