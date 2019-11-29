Банк «Уралсиб» понизил ставки по рублевым вкладам.

Доходность депозита «Прогноз отличный» (от 100 тыс. рублей на 200, 400 и 1 100 дней) составит 5,7—7% (ранее — 5,8—7,2%), а «Янтарь» (от 3 млн рублей на 500 дней) — 6,45% годовых (вместо 6,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Почетный пенсионер» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 732 дня) открывается под 4,8—5,6% (прежде — под 4,8—5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Достойный дом детям» (от 1 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) оформляется под 4,8—5,6% годовых (до этого — под 4,8—5,8%).

Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Доход» открывается под 4,5—5,6% (вместо 4,5—5,8%), «Рост» — под 3,3—4,4% (вместо 3,3—4,8%), а «Комфорт» — под 3,3—4,2% годовых (вместо 3,5—4,3%). Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1 095 дней и 1 100 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Почетный пенсионер», «Достойный дом детям», «Рост» и «Комфорт».

При оформлении вкладов «Доход», «Рост» и «Комфорт» через интернет-банк или мобильный банк процентные ставки будут повышены на 0,2 процентного пункта.