После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в III квартале (1,7% против 0,8—1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале IV квартала. В октябре сохранилась тенденция к росту промышленного производства, а также ускорился рост оборота розничной торговли, что могло быть связано с повышением доходов населения в III квартале, говорится в очередном выпуске материала ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

В октябре основным источником роста в промышленности была обработка, тогда как в прошлые месяцы больший вклад вносила добыча полезных ископаемых. Наиболее заметный рост наблюдался в производстве нефтепродуктов, что отчасти связано с завершением ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, и в производстве продовольственных товаров, где наблюдалась ускоренная переработка объемов нового урожая.

Увеличение реальных доходов населения, по оценке, поддержало оживление в розничной торговле (прирост в октябре составил 1,6% против 0,7—0,8% в предыдущие месяцы). В свою очередь, расширение спроса поддержит выпуск потребительских товаров.

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3% Правительство видит позитивную динамику экономического роста.

В числе прочего в обзоре отмечается, что в III квартале годовой темп прироста инвестиций в основной капитал, по оценкам, ускорился до 0,8—0,9% (во II квартале — 0,6%). «В октябре динамика индикаторов инвестиционной активности была разнонаправленной. С одной стороны, продолжилось сокращение инвестиционного импорта, рост перевозок строительных грузов замедлился. С другой стороны, сохранилась тенденция к росту выпуска инвестиционных товаров. С учетом увеличившихся расходов бюджета, в IV квартале ожидается ускорение роста инвестиционной активности. Темп прироста валового накопления основного капитала, по оценкам, составит 2—2,5%», — говорится в материале.



По оценке, темп прироста ВВП в 2019 году сложится ближе к верхней границе прогнозного интервала Банка России (0,8—1,3%).