Рост реальных зарплат по итогам 2019 года составит 2,5—3%. Такая оценка представлена в новом выпуске материала ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«После временного замедления роста заработной платы в августе 2019 года, вызванного динамикой трудовых компенсаций бюджетного сектора, годовой темп прироста реальной заработной платы в сентябре вернулся на средние уровни предыдущих месяцев и составил 3,1%. Таким образом, в III квартале 2019 года реальная заработная плата выросла на 3% в годовом выражении, что соответствует прогнозу Банка России. В целом за 2019 год, по оценкам, ее рост составит 2,5—3%», — указывают в ЦБ.



Росстат оценил рост реальных денежных доходов россиян в III квартале Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, выросли в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 3%.

В числе прочего отмечается, что уровень безработицы в октябре 2019 года снизился до 4,6%, оставшись вблизи уровней предыдущих месяцев. По оценкам, снижение безработицы в большей степени затронуло сектор услуг, на что указывает индекс занятости PMI Services: среди опрашиваемых компаний впервые с марта отмечалось улучшение настроений в сфере занятости. Вместе с тем компании обрабатывающей промышленности продолжили указывать на ухудшение ситуации в этой сфере.