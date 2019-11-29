Минфин России доработал законопроект, который вносит поправку в Бюджетный кодекс, дающую правительству право направлять на экспортные кредиты средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения им порога в 7% ВВП. Проект документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Преимущество таких вложений средств ФНБ, по мнению Минфина, — экспортная поддержка наиболее перспективных отраслей российской экономики, прежде всего энергетики, отсутствие необходимости принятия кредитных рисков российских юридических лиц, отсутствие корреляции сроков возврата осуществленных вложений с финансовым состоянием российских компаний-экспортеров. Кроме того, реализация данного предложения позволит сохранить «стерилизационную» функцию ФНБ и минимизировать возросшие риски арестов или блокирования российских активов за рубежом, прежде всего в США и странах Западной Европы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минфин предлагает проводить уплату процентов от размещения средств ФНБ в экспортные кредиты по ставкам не ниже доходности обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации в соответствующей валюте на сопоставимый срок. Это требование, по мнению ведомства, поможет исключить «субсидирование» заемщиков, привлекающих долговое финансирование из ФНБ.

Согласно пояснительной записке, в 2019—2021 годах ожидается пополнение ФНБ за счет дополнительных нефтегазовых доходов в значительных объемах — указанная 7% «планка» может быть превышена уже в 2020 году. Сумма средств сверх этого уровня составит в 2020 году порядка 1,7 трлн рублей, а в 2021-м — 3,7 трлн. Однако для сохранения работы бюджетного правила Минфин предлагает решением правительства РФ ограничить объем инвестируемых в рамках описанного механизма средств ФНБ суммой в 1 трлн рублей на период 2020—2022 годов с возможным последующим расширением после 2022 года.