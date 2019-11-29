Ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться в 2020 году, а по итогам I квартала достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений. Такие выводы сделала организация «ДОМ.РФ» в совместном исследовании с FRG.

«По данным мониторинга «ДОМ.РФ» и FRG, в ноябре продолжилось снижение ставок предложения основных ипотечных кредиторов: средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась до 8,96% на новостройки и 9,09% на вторичное жилье. Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в начале 2020 года. По итогам первого квартала будущего года ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений и приблизятся к целевому уровню, определенному национальным проектом «Жилье и городская среда на 2020 год (8,7%)», — говорится в сообщении.

Также эксперты указывают на снижение ставок по продуктам рефинансирования кредитов — 9,07% по сравнению с 10,71% в апреле 2019 года.

Ипотечный портфель на 1 ноября 2019 года превысил 8 трлн рублей.

Ранее Центробанк сообщал, что средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре достигла минимального значения за последние два года и составила 9,4% годовых.