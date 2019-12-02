Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги, считает Минюст. В подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое юрлицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» .

Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год. При этом авторы доклада считают, что «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения» и наказание должно быть назначено за все.

Как рассказали в пресс-службе Минюста, одна из целей подготовки доклада — выявление противоречий в судебной практике, что было обнаружено при анализе судебных решений по делам об административных правонарушениях, пояснили в ведомстве. Выявленная проблема «может быть решена за счет разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», заявили в пресс-службе Минюста. В докладе «предлагается обратить внимание Верховного суда РФ на практику» наказания работодателей.

Банк России: рост реальных зарплат по итогам 2019 года составит 2,5—3% Уровень безработицы в октябре 2019 года снизился до 4,6%.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступают против «умножения» штрафов, сказал «Известиям» вице-президент организации Федор Прокопов. Кроме того, ответственность за многие нарушения, в том числе задержку зарплаты, предусмотрена и для руководителей организаций. В этом случае кратные штрафы могут лишить человека значительной части имущества, обратил внимание специалист.

По мнению экспертов, новый подход к начислению штрафов может выйти боком и самому государству: зачастую зарплату задерживают как раз госпредприятия из-за проблем с перечислением бюджетных денег. Так, заплатив штрафы, банкротами могут стать ГУПы и МУПы, которые обеспечивают перевозки граждан или работу инфраструктуры ЖКХ, пояснили эксперты.