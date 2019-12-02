Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития; проект таких поправок к Бюджетному кодексу подготовил Минфин, сообщают «Ведомости» .

Вложить планируется до 1 трлн рублей за 2020—2022 годы, затем сумма может вырасти. При финансировании инфраструктурного проекта доля денег из фонда не может превышать 20% всех заимствований, в этом случае и в случае внешнего кредитования доходность вложений ФНБ должна быть не ниже доходности государственных ценных бумаг, говорится в пояснительной записке.

Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономическое развитие, оценили эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ). Благодаря им прирост ВВП составит от 0,19 до 0,62 процентного пункта в год в зависимости от объема вложений, сообщает РБК .

Министр экономического развития Максим Орешкин предлагал использовать ФНБ для кредитования иностранных покупателей российской продукции, что может поддержать экспортеров, поможет создать российские производства и сервисные центры за рубежом. За зарубежные вложения выступал и Международный валютный фонд, поскольку это не скажется ни на валютном курсе, ни на инфляции.

Как считают экономисты ВШЭ, поддержка экспорта за счет вложения средств ФНБ за рубежом даст больший экономический эффект, чем инвестиции в проекты в России. Кредит на внешние цели в 1 трлн рублей (15,2 млрд долларов) в 2020 году может увеличить прирост ВВП на 1,1 п. п. Как только такое ежегодное финансирование прекратится, рост ВВП затормозится на те же 1,1 п. п. за счет коррекции экспорта.

Часть средств ФНБ может быть потрачена на повышение конкурентоспособности российских экспортеров, прежде всего несырьевых товаров. Часть резервов можно было бы вложить в гарантийный фонд для иностранных инвесторов. При этом отдача инвестиций на развитие экспорта будет сильно зависеть от того, на какие виды продукции пойдет поддержка, подчеркивают авторы исследования. Также возможно сократить масштабы накопления средств в ФНБ за счет изменения цены отсечения по нефти и тем самым увеличить федеральный бюджет, направив дополнительные доходы на образование, здравоохранение и социальную политику.

Так, вкладывать средства ФНБ в российские проекты планируется на условиях софинансирования с частным бизнесом на возвратных условиях. На каждый рубль из ФНБ ожидается 4—5 рублей частных инвестиций.

Инвестиции в объеме 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 п. п. в соответствующем году, прогнозируют экономисты ВШЭ. Если вместе с 300 млрд рублей из ФНБ будет вложена такая же сумма из других источников, отдача вырастет до 0,38 п. п. на старте инвестиционного проекта, а если общая сумма инвестиций, включая частные, достигнет 1 трлн рублей, рост ВВП ускорится на 0,62 п. п.