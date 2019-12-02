Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Федерации зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости .

Исследователи рассчитали долю высокооплачиваемых работников (получающих на руки 100 тыс. рублей и более в месяц), низкооплачиваемых (менее 15 тыс. в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат по регионам.

По данным исследования, в этом году 7% сотрудников могли похвастаться зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц. За последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась на 3,6 процентного пункта.

В рейтинге этого года шесть регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше 20% (ранее таковых было лишь три).

Лидер по доле высоких зарплат в 2019 году — Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тыс. рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ (прошлогодний лидер списка): там доля высокооплачиваемых работников равна 31,7%, а годом ранее их было 27%. На третью позицию поднялась Москва с результатом в 27,4%.

Четвертым и пятым регионами стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми. Шестой регион в рейтинге (Сахалинская область) отстает уже заметнее (21% работников получают 100 тыс. рублей и более).

В первую десятку регионов по доле высокооплачиваемых работников также входят Якутия (17,7%), Камчатский край (17,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (17,2%) и Санкт-Петербург (12,5%). 11-ю строчку заняла Мурманская область, уступив совсем чуть-чуть (12,4%).

Таким образом, в числе лидеров представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также два крупнейших федеральных города. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добычей всевозможных природных ресурсов, а Москва и Санкт-Петербург выполняют функции финансовых центров, и на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России, в том числе иностранных. При этом зачастую высокие зарплаты компенсируют такие негативные аспекты жизни, как высокие цены, в том числе на жилье, суровые природные условия и значительная удаленность от других регионов.

Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат Значительный рост зарплат в Тыве может быть связан с подъемом сельского хозяйства.

В конце рейтинга представлены регионы, в которых практически нет людей с высокой зарплатой. В семи из них менее 1% работников могут похвастаться заработком выше 100 тыс. рублей в месяц (но в 2018 году таких регионов было 23), еще в 18 эта доля находится в диапазоне 1—1,5%. Менее 2,5% высокооплачиваемых работников — в 44 регионах, то есть более чем в половине.

Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Кабардино-Балкарии — 0,7%, годом ранее последний результат был у Адыгеи (0,6%), но теперь эта республика на девятом месте с конца с результатом в 1%. Также в конце списка располагаются Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан (везде примерно по 0,9% работников имеют зарплату в 100 тыс. рублей и более).

В целом заметно, что в аутсайдерах довольно много регионов Центральной России и национальных республик. При этом состав отстающих практически не меняется год от года.

Последние позиции национальных республик связаны с высокой безработицей и низкими средними зарплатами, а в центральных регионах отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой эксперты связывают с относительной сильной ориентированностью на Москву — как местного бизнеса (штаб-квартиры располагаются в столице), так и высококлассных работников, которые переезжают в столицу за гораздо более высокими зарплатами.

Согласно исследованию, в 25 регионах страны доля людей, получающих менее 15 тыс. рублей в месяц, превышает 20% (в 2018 году таких было 59).

Самая большая доля низкооплачиваемых работников — в Дагестане (34% против 46% в 2018 году), далее идет Карачаево-Черкесия (33% против 44%). Всего же в восьми регионах более четверти работающих получают менее 15 тыс. в месяц.

В целом по России примерно 11% работников зарабатывают менее 15 тыс. рублей в месяц (правда, в 2018 году таких было почти вдвое больше). При этом в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тыс. рублей в месяц. В семи регионах таких работников менее 1%, еще в девяти — 1—3%.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в диапазоне 20—52 тыс. рублей в месяц: в этих пределах получает зарплату половина работающих, еще четверть получает больше, а четверть — меньше. Медианная чистая зарплата российских работников в 2019 году составляет 33 тыс. рублей в месяц.

На Чукотке и Ямале диапазон «типичной зарплаты» — 49—132 тыс. и 48—133 тыс. рублей в месяц соответственно. В Москве диапазон типичных зарплат — 38—116 тыс. рублей.



В 22 субъектах Федерации работники могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тыс. рублей в месяц. В семи регионах типичная зарплата не превышает 30 тыс. рублей в месяц.