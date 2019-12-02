Ряд банков с 1 декабря внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и начисления дохода на остаток.

Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold Промо», «Все включено Platinum Промо», «Миг», «Премиальная» предлагает повышенный кешбэк в размере 7% по «платиновым», 5% по «золотым» «Все включено» и 3% по карте «Миг» в категории «подарки». Максимальная сумма вознаграждения при покупках в данных категориях составит 2 тыс. рублей в месяц.

Банк «Союз» в декабре будет начислять баллы в категории «аптеки» (ранее — в категории «кино»): по картам «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — 10%. За одну операцию может быть начислено не более 3 тыс. баллов.

«Ренессанс Кредит» в декабре начислит баллы в размере 4% в категории «кафе и рестораны» (вместо категории «бытовая техника») по кредитной карте. Как и прежде, 1% начисляется за любые другие безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «спорттовары» (прежде — «развлечения») по курсу 1 рубль — 1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль — 2 бонуса.

Банк «Нейва» в декабре начисляет кешбэк в размере 1,5% (Visa Classic) или 3% (Visa Gold) при совершении держателями покупок по кредитным и дебетовым картам в категории «бытовая техника и электроника» (вместо категории «спортивные товары и услуги»).

Банк «Кубань Кредит» в зимний период (с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020-го) будет начислять кешбэк в категории «развлечения» (ранее — «дом»): по картам «Дебетовая Infinite» — в размере до 10%, «Мир Премиальная» — до 7%, «Мой сезон» — до 5%. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей в месяц, по Visa Infinite — 5 тыс. рублей в месяц.

Процент на остаток

Хоум Кредит Банк по карте CoinKeeper снижает процент начисления дохода на остаток средств на счете в сумме от 10 тыс. до 300 тыс. рублей до 5% годовых (до изменений было 6%). Как и ранее, на сумму, превышающую 300 тыс. рублей, начисляется 3% годовых. Проценты не начисляются на остаток менее 10 тыс. рублей.

ОТП Банк снижает проценты на остаток по дебетовым картам.

По карте «ОТП Максимум +» проценты будут начисляться в зависимости от суммы остатка на счете: 0% — до 5 тыс. рублей, 5% годовых — от 5 тыс. до 300 тыс. рублей, 5,5% — от 300 тыс. до 1 млн рублей, 6% — от 1 млн до 3 млн, 2% — свыше 3 млн рублей.

По карте «ОТП Максимум» проценты также начисляются в зависимости от суммы остатка на счете: 0% — до 500 рублей, 5% — от 500 до 1,5 млн рублей, 6% — от 1,5 млн до 3 млн, 2% годовых — свыше 3 млн рублей.

По карте «ОТП Сбережения» проценты на остаток будут начисляться в следующих размерах: 0% — при остатке на счете до 5 тыс. рублей, 5,5% годовых — от 5 тыс. до 300 тыс., 6% — от 300 тыс. до 1 млн рублей, 2% годовых — свыше 1 млн.

Стоимость обслуживания

ББР Банк в рамках акции со 2 декабря отменяет комиссию за ежемесячное обслуживание карты участника программы лояльности до марта 2020 года.



Скидка не распространяется на другие комиссии по установленным и действующим тарифам по выпуску и обслуживанию банковских карт.