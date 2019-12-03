Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к Трудовому кодексу и ряду других законов, вводящие в России с 2020 года электронные трудовые книжки. Об этом говорится на сайте нижней палаты .

В соответствии с документом, работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой. Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о выбранной форме ведения трудовой книжки. Если заявление не было подано, будет продолжено ведение трудовой книжки в бумажном виде.

С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках Работники будут вправе запрашивать у работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в формате электронного документа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес-сообщество. По его словам, «возможности для перехода на «цифру» у компаний есть, а главное, этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме».