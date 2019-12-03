За десять месяцев использования Системы быстрых платежей (СБП) физические лица провели с ее помощью около 5 млн операций на общую сумму более 40 млрд рублей. Об этом рассказала в интервью телеканалу «Россия-1» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



В системе уже работает 29 банков, еще более 100 банков направили в ЦБ заявки на подключение к СБП и в настоящее время проходят необходимые для подключения процедуры. О старте Системы быстрых платежей Банк России объявил в начале 2019 года. До 1 октября 2019 года к СБП подключались системно значимые банки, а банки с универсальной лицензией должны сделать это до 1 октября 2020 года.

«Сам перевод выполняется очень просто: при переводе денежных средств между физическими лицами плательщик выбирает функцию перевода через СБП, указывает номер мобильного телефона получателя и вводит сумму перевода, проверяет полученные в ответном сообщении данные — имя, отчество и первую букву фамилии получателя, сумму перевода и подтверждает отправку перевода. На счет получателя деньги поступают моментально, но важно, чтобы банки плательщика и получателя были участниками Системы быстрых платежей. Актуальный список таких банков находится в открытом доступе на сайте СБП: sbp.nspk.ru», — рассказал начальник управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по ЦФО Михаил Бедловский.



Система быстрых платежей — новый банковский сервис, позволяющий мгновенно переводить деньги с любого счета физического лица на счет в любом банке по номеру мобильного телефона круглосуточно в режиме онлайн. Системой можно пользоваться через мобильное приложение банка — участника СБП со смартфона, планшета или компьютера.

Уже сейчас оплатить покупки и услуги через СБП можно в некоторых магазинах и в Интернете. Доступны переводы как между физическими лицами (так называемые С2С-переводы), так и переводы в пользу торгово-сервисных предприятий за товары, работы и услуги (С2В-переводы). Кроме того, в скором времени станут доступны переводы в пользу государства (C2G-переводы: налоги, штрафы, пени и т. д.), а также можно будет оплатить коммунальные платежи, переводить деньги от организаций физлицам.

