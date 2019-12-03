Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене с 2020 года курортного сбора, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты.



Документ признает с 1 января 2020 года утратившим силу закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Этот эксперимент проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022-го и предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор).

Размер курортного сбора устанавливается законом субъекта РФ и не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста в объекте размещения. В настоящее время максимальный размер курортного сбора установлен в Ставропольском крае и составляет 50 рублей в сутки.

Авторы законопроекта считают, что «курортный сбор не является гарантией развития территории, на которой он вводится, поскольку его введение с большой долей вероятности повлечет за собой уменьшение привлекательности регионов, используемых в настоящее время для отдыха».

Правительство не поддерживает законопроект, считая отмену эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованным. Кабмин также обращает внимание на то, что заявления операторов курортного сбора о дополнительных финансовых расходах при администрировании курортного сбора и удорожании себестоимости проживания в объекте размещения являются единичными.

«При этом по данным вопросам совместно вырабатываются соответствующие решения индивидуально в отношении каждого оператора курортного сбора, которые направляются им в форме разъяснений», — отмечается в правительственном заключении на законопроект.