Компания Markswebb представила обзор по результатам мониторинга банковских тарифов для малого бизнеса в IV квартале 2019 года. Аналитики изучили тарифные справочники 19 российских банков и рассчитали стоимость обслуживания в первый год для трех типов клиентов из сегмента МСБ: фрилансера, небольшой торговой точки и оптовой компании.

Как поясняется, итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна.

Фрилансеры

В IV квартале сразу девять банков абсолютно бесплатны для ИП с минимальным набором банковских услуг: ВТБ, «Веста», Локо-Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, «Сфера», Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Уралсиб» и «Открытие».

В банке «Открытие» фрилансер не платит за первый год обслуживания только с этого квартала благодаря появлению бесплатной цифровой карты вместо обычной корпоративной, которую по условиям тарифа необходимо было открыть.

Новые участники исследования — Локо-Банк и Банк Казани. В Локо-Банке на пакете «Свой бизнес» обслуживание бесплатное. В рамках пакета «Базовый» Банка Казани обслуживание счета и интернет-банка осуществляется бесплатно, а за перевод со счета ИП на его же счет физлица в сумме до 800 тыс. рублей взимается только 200 рублей.

Торговые точки

Самый выгодный банк по стоимости обслуживания в целом — банк «Открытие», который предлагает лучшие на рынке условия по торговому эквайрингу: 1,4% с бесплатной арендой оборудования. Ставка по интернет-эквайрингу в банке соответствует среднерыночной — 2,5%.

Также в число самых выгодных банков для торговой точки вошли Локо-Банк и УБРиР, где обслуживание обойдется ИП не более чем в 140 тыс. рублей в год за все необходимые услуги: расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банк, корпоративную карту, переводы, внесение и снятие наличных, два вида эквайринга.

Все три банка не взимают плату за интернет-банк и переводы со счета ИП на счет этого же физлица, а комиссия за выдачу наличных составляет 1%.

Как следует из материала Markswebb, самые выгодные условия по торговому эквайрингу для торговой точки с оборотом в 300 тыс. рублей в месяц, кроме «Открытия», предлагает Промсвязьбанк с пакетной схемой эквайринга, которая подразумевает единовременную плату в размере 5 370 рублей в месяц за объем проведенных операций в 300 тыс. рублей. В пересчете на комиссию получается 1,79%. Терминал предоставляется в бесплатную аренду.

Также довольно выгодные условия — в Локо-Банке, где ставка составляет 1,8% и оборудование предоставляется в аренду бесплатно, указывают в Markswebb.

Самые выгодные условия по интернет-эквайрингу — в УБРиР (1,9%), ВТБ (2%) и Сбербанке (2,15%). Ставки действуют на всех пакетах услуг. Кроме того, во всех трех банках в тарифной линейке есть тариф с бесплатным ведением счета, что существенно влияет на общую стоимость обслуживания. Например, в Тинькофф Банке на пакете «Премиум» ставка интернет-эквайринга составляет всего 2,09%, но в целом это дорогой банк для торговой точки за счет очень высокой стоимости ведения расчетного счета — 249,9 тыс. рублей в год.

Самые дорогие банки для торговой точки — «Уралсиб», который увеличил ставки по торговому эквайрингу, «Авангард» с высокой ставкой по интернет-эквайрингу (3%) и Райффайзенбанк, который имеет и одну из самых высоких ставок по торговому эквайрингу (2,29%), и одну из самых высоких ставок по интернет-эквайрингу (2,7%).

Оптовые компании

Оптовая компания в большей степени ориентирована на работу с зарубежными партнерами и нуждается в банковских услугах по части внешнеэкономической деятельности. Самый выгодный банк для такой компании — ВТБ с пакетом «Все включено», куда входят интернет-банк, корпоративная карта и 60 переводов юрлиц в сторонний банк. К пакету подключается опция «ВЭД», которая позволяет за 6 тыс. рублей в месяц бесплатно вести расчетный счет в валюте, делать валютные переводы на сумму до 4 млн рублей и, как указано в обзоре, «совершать операции по ВК в сумме до 6 млн рублей» (на сайте ВТБ сформулировано так: «Выполнение функции агента валютного контроля на сумму операций 6 млн рублей в месяц (или эквивалент)»).

Второе место принадлежит банку «Веста» с пакетом «Базовый» с самой низкой стоимостью РКО по модели среди других банков, бесплатными картой и дистанционным банковским обслуживанием, а также платежкой за 20 рублей. За переводы в валюте взимается 0,1% (минимум 15 долларов, максимум 100 долларов).

Тройку лидеров замыкает УБРиР с пакетом «Бизнес-класс 12», куда за 14 790 рублей в год входят ведение расчетного счета, СМС по расчетному счету, интернет-банк и 100 платежек в сторонний банк. Комиссия за переводы в валюте составляет 0,1% (минимум 17 долларов, максимум 125 долларов).

Самая высокая стоимость обслуживания для оптовой компании — в Сбербанке. На тарифе «Активные расчеты» условия следующие: самая высокая комиссия по переводу иностранной валюты — 0,3% (минимум 15 долларов, максимум 200 долларов), комиссия за валютный контроль — 0,15%, открытие валютного счета стоит 2,5 тыс. рублей, его обслуживание — 1,9 тыс. рублей в месяц.



Промсвязьбанк и «Сфера» не участвуют в данном рейтинге, так как не открывают валютные счета клиентам.

Данные о тарифах актуальны на 26 ноября 2019 года, уточняют авторы исследования.

