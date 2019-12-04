Жители итальянского Милана в среду утром увидели плывущие в водах городского канала тысячи банкнот номиналом по 100 евро, сообщает местное издание Milano Today .



Первые прохожие приняли их за обычную бумагу. Сообщается, что поверхность канала была практически покрыта купюрами. До того, как их признали фальшивыми, некоторые собирались прыгнуть в воду за деньгами, несмотря на то, что температура воздуха в Милане находилась в районе нуля.

Загадка пока остается нераскрытой: первые гипотезы о воре, сбросившем добычу в воду, со временем превратились в предположения о некоей рекламной кампании или художественной акции.