Хоум Кредит Банк повысил ставки по ряду депозитов в рублях, а в долларах понизил на 0,5 процентного пункта.

Так, вклад «12 месяцев плюс» открывается под 5,6%, «24 месяца плюс» — под 6,3%, «18 месяцев плюс» — под 6%.

Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность депозита «Кабинет плюс» (от 1 млн рублей на 12 месяцев) составит 5,7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«12 месяцев» (от 100 долларов) оформляется под 1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.