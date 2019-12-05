Банк ДОМ.РФ изменил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 5,7—6,25% (ранее — 6,05—6,3%), «Сезонный» (от 30 тыс. рублей) — 5,65—6,2% (вместо 6—6,25%), а «Стратегический» (от 100 тыс. рублей) — 6,4—7% годовых (прежде — 6,5—7,1%). Срок вкладов — 91, 181 и 367 дней.

«Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 5,7% годовых (вместо 6%).

Доходность вклада «Базовый Сберегательный» в рублях составит 5,45—6,1% (вместо 5,9—6,2%), в долларах — 0,7—1,4% (прежде — 0,9—1,3%), а «Базовый Пенсионный» — 5,55—6,2% в рублях (до этого — 6—6,3%) и 0,8—1,5% в долларах (ранее — 1—1,5%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов. Срок — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый Сберегательный» в рублях открывается под 5,15—5,6% (ранее — под 5,2—5,7%), в долларах — под 0,5—0,75% (вместо 0,6—0,75%), «Расчетный Сберегательный» под 4,9—5,45% в рублях (прежде — под 5—5,55%) и под 0,2—0,6% годовых в долларах (до этого — под 0,4—0,6%).

Процентные ставки по вкладу «Пополняемый Пенсионный» в рублях составят 5,25—5,7% (ранее — 5,3—5,8%) и 0,5—0,85% в долларах (вместо 0,7—0,85%), а по вкладу «Расчетный Пенсионный» — 5—5,55% в рублях (прежде — 5,1—5,65%) и 0,3—0,7% годовых в долларах (до этого — 0,5—0,7%).

Минимальная сумма депозитов «Пополняемый Сберегательный», «Расчетный Сберегательный», «Пополняемый Пенсионный» и «Расчетный Пенсионный» составляет 30 тыс. рублей или 500 долларов. Срок — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Сезонный», «Базовый Сберегательный», «Базовый Пенсионный», «Пополняемый Сберегательный», «Расчетный Сберегательный», «Пополняемый Пенсионный» и «Расчетный Пенсионный».