Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам физических лиц в отдельных случаях, а также включение в систему страхования вкладов различных НКО.

Как отмечают авторы документа, на счетах физлиц в отдельных случаях формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения. Основаниями для получения страхового возмещения в повышенном размере являются реализация жилого помещения, земельного участка и садового дома (или их частей), а также иных строений, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу максимальная сумма выплат составит не более 10 млн рублей).

«Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей», — отмечается в тексте законопроекта.