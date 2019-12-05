Рост ВВП России в 2020 году составит 2,6% благодаря реализации национальных проектов, сообщил РИА Новости главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон.



По его словам, драйверами роста российской экономики в следующем году станут два-три основных фактора и один из них — реализация национальных проектов.

«Мы ожидаем, что с начала 2020 года в РФ начнутся более активные инвестиции в национальные проекты, которые должны были начаться в этом году. Да, это заняло больше времени, чем планировалось, но это сейчас началось. Деньги уже поступили в экономику, и их объем будет увеличиваться в следующем году», — отметил эксперт.

Росту экономики также будет способствовать политика ЦБ по снижению ключевой ставки, полагает собеседник агентства. «Снижение ставок будет помогать экономике и способствовать заимствованиям со стороны банков, инвестиции будут увеличиваться», — добавил Робертсон.

Ранее в декабре Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России на 2020 год до 1,6% с 1,7%, ожидавшихся в октябре. Вклад национальных проектов в рост ВВП составит примерно 0,1 процентного пункта, считают в ВБ.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП в 2020 году составляет 1,7%.

По мнению Робертсона, влияние торговых и экономических санкций ЕС на экономику России не стало таким болезненным. По его словам, общий негативный эффект от санкций со стороны ЕС можно оценить в 0,5% от ВВП РФ.

«Если вы сравните Россию и Бразилию, двух крупнейших сырьевых экспортеров, то увидите, что экономика России с 2014 года выглядит значительно лучше, чем экономика Бразилии», — сказал эксперт.

«Даже с санкциями экономика России выглядит сильнее, чем экономика Бразилии», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о влиянии торговых санкций со стороны ЕС.