Россияне в среднем рассчитывают потратить в новогодние праздники — с 1 по 8 января — 18 тыс. рублей на человека. Мужчины планируют потратить за восемь дней нового года почти на четверть больше денег, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Средний новогодний бюджет мужчин больше женского: 20,1 тыс. и 16,3 тыс. рублей соответственно. Молодежь до 24 лет в среднем рассчитывает потратить 14,2 тыс. рублей, россияне старше 45 лет — более 19,5 тыс. рублей.

Средний новогодний бюджет респондентов с доходом от 80 тыс. рублей в полтора раза превышает бюджет респондентов с зарплатой менее 30 тыс. рублей: 22,8 тыс. и 15,3 тыс. рублей соответственно. Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17 тыс. рублей, в текущем — 18 тыс. рублей.

Москвичи, планируя бюджет на праздник и новогодние каникулы, в среднем рассчитывают потратить 21 тыс. рублей на человека. Средние запланированные расходы жителей Красноярска — 20 тыс. рублей. Петербуржцы планируют уложиться в среднем в 19,5 тыс. рублей. Самый скромный новогодний бюджет — в Воронеже и Волгограде: жители этих городов хотят потратить за восемь дней каникул в среднем 15 тыс. рублей.