Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил в январе — ноябре 2019 года 195,986 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,5%. Такие предварительные данные таможенной статистики опубликовала в четверг Федеральная таможенная служба.

Отдельно в ноябре стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 19 млрд 664,4 млн долларов. Показатель уменьшился по сравнению с октябрем этого года на 5%, а по сравнению с ноябрем 2018-го вырос на 8,5%.



ФТС также сообщила в четверг, что внешнеторговый оборот России в январе — октябре уменьшился на 3,1% в годовом выражении, в том числе экспорт сократился на 5,6%, а импорт вырос на 1,5%.