В Саранске вынесен приговор бывшей сотруднице одного из финансовых учреждений, похитившей 1,4 млн рублей с банковского счета одного из клиентов, сообщает пресс-служба МВД России.

«Собранные Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по г. о. Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении двух эпизодов мошенничества в крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

Как установили оперативники, в марте 2018 года обвиняемая, занимая на тот момент должность старшего менеджера — операциониста одного из финансовых учреждений республики, решила совершить хищение денежных средств, находящихся на банковском счете клиента банка.

С этой целью женщина создала и распечатала расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств в сумме 500 тыс. рублей со счета потерпевшего и расписалась на нем. В качестве получателя она указала свое имя. Чтобы исключить подозрения со стороны коллег, кассиру банка обвиняемая сообщила недостоверные сведения о родственных связях с клиентом и якобы озвученной им просьбе выдать ей указанную сумму. Спустя несколько месяцев обвиняемая аналогичным образом похитила еще 900 тыс. рублей, находящихся на счету этого же клиента.



О преступных действиях злоумышленницы стало известно в момент, когда потерпевший обратился в финансовое учреждение, чтобы закрыть вклад и снять свои денежные средства в сумме 1,4 млн рублей вместе с начисленными процентами.

В ходе предварительного следствия вину она признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. По решению суда обвиняемой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.