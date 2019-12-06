Международные резервы РФ на 1 декабря составили 542,029 млрд долларов против 540,917 млрд на 1 ноября текущего года. Такие данные на начало отчетных дат выложены в пятницу на сайте ЦБ.

Таким образом, за ноябрь объем международных резервов увеличился на 1,112 млрд долларов.

Напомним, что рост в октябре составлял 9,994 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, в ноябре вырос объем резервов в иностранной валюте (с 422,313 млрд до 425,577 млрд долларов), а по остальным компонентам ЗВР была отрицательная динамика: стоимостный объем монетарного золота уменьшился со 107,903 млрд долларов на 1 ноября этого года до 105,896 млрд на 1 декабря, резервы в СДР — с 6,701 млрд до 6,664 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 4,001 млрд до 3,891 млрд долларов.

За 11 месяцев текущего года российские резервы увеличились на 73,534 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд долларов.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту, больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».