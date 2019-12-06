Правительство недовольно низким уровнем освоения бюджетных средств на национальные проекты — по данным портала «Электронный бюджет», на 29 ноября 2019 года он составил 71,4% от годового плана, сообщает РБК . От реализации этих средств зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.

Так, было освоено 1,3 трлн из 1,8 трлн рублей. Наибольший процент исполнения у нацпроектов «Культура», «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», самый низкий — у нацпроектов «Цифровая экономика», «Экология», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости».

На недостаточный уровень освоения бюджетных средств на мероприятия в рамках нацпроектов обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, регионы «вынуждены софинансировать от 20% до 40% расходов» на нацпроекты вместо утвержденных 3%.

Счетная палата: средства на нацпроекты расходуются слишком медленно Стоимость реализации нацпроектов оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко согласился, что уровень освоения средств действительно низкий и это не устраивает правительство, но призвал увидеть в этом «определенный позитивный момент». «Было бы гораздо хуже, если бы быстро освоили, ничего не построили, а деньги украли», — заметил он.

По слова Чуйченко, Минфин создал достаточно эффективный механизм контроля за бюджетными средствами, который «дестимулирует выбирать средства, не осваивая их в реальности». Вице-премьер подчеркнул, что было бы гораздо хуже, если бы «по ряду направлений было освоение 98%, но результата не было».